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Землетрясение может стоить гостиничному бизнесу Хоккайдо $27 млн

Землетрясение может стоить гостиничному бизнесу Хоккайдо $27 млн

Экономический ущерб для гостиничной отрасли японского острова Хоккайдо может составить более 27 млн ​​долларов из-за того, что многие люди отказываются от своих заказов.

Об этом сообщает NHK.

“Исследование, проведенное Ассоциацией гостиничного бизнеса Хоккайдо, показало, что по меньшей мере 300 тысяч человек отменили свои заказы на размещение в отелях по всему острову в период с сентября по ноябрь. Общее негативное влияние составит около 27 миллионов долларов”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что эта цифра может значительно увеличиться.

Глава ассоциации выразил надежду, что люди не побоятся приехать на Хоккайдо, так как инфраструктура восстанавливается во многих районах.

Стоит отметить, что туризм является одной из ключевых отраслей Хоккайдо.

По материалам УКРИНФОРМ
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