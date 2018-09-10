В Грузии запретили использование полиэтиленовых пакетов

Грузия отказывается от использования полиэтиленовых пакетов. Уже с первого октября этого года вступит в действие запрет на изготовление самых тонких из них.

Весной следующего года ограничения станут несколько жестче. Тогда под запрет попадут все полиэтиленовые пакеты, кроме биоразлагаемых.

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Таким образом грузинская власть хочет снизить загрязнение окружающей среды. В Тбилиси подчеркнули, что проблема разложения пластиковых пакетов для Грузии очень актуальна, поэтому хотят постепенно изъять их из употребления и планируют поощрять экологические инициативы.