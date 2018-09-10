Межбанк: доллар к 28,12/28,15 подняли «придержки» валюты экспортерами

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,05/28,08 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 56 415,9 млн грн к отметке 54 847,9 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.06 Киева заметно повысились и обосновались на уровне 28,08/28,12 UAH/USD. «Начали день с роста, приняв эстафету от кошкиного подскока накануне», – констатировал наш консультант, добавив о сохранения вероятности стабилизации курса «американца».

Эти уровни цен держались на межбанке довольно долго, индицируя «нерешительность» тамошних игроков, и лишь с 10.35 пошли вверх (28,10/28,14 UAH/USD), показав текущий «бычий» выбор участников.

К 10.42 котировки доллара, подтверждая наличие «искусственных преград» для продажи, немного понизились (28,09/28,12 UAH/USD), сопровождаясь сужением спреда и относительным равновесием.

Меж тем, к 10.57 безналичный рынок доллара на межбанке возобновив рост, оказался на уровне 28,12/28,15 UAH/USD. Текущая ликвидность «невысокая». Наш консультант склоняется к мысли, что «виноваты» в росте держатели СКВ, не торопящиеся с ее продажами, формируя «техническое» преобладание спроса.

По состоянию на 11.22 котировки доллара все еще пребывали на отметке 28,12/28,15 UAH/USD, удерживаясь там выдержкой держателей СКВ и “техническим” преобладанием спроса на “американца”, которого в свою очередь не спешили приобретать импортеры.

Динамичное утреннее повышение цен безналичного доллара на межбанке, сменившееся ситуативной стабильностью из-за нежелания многих участников рынка покупать СКВ по высокой цене, сопровождалось застывшей динамикой ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 16,00/18,00% годовых. Эта стабилизация противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,050 / 28,080

евро – 32,523 / 32,558

российский рубль – 0,4060 / 0,4067

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1616 / 1,1618

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