Удобства не для всех. Зачем делить поезда на классы

Разговоры о внедрении еще одной классификации поездов начались давно. Теперь в пресс-службе Укрзализныци подтверждают, что предприятие действительно планирует реализовать этот проект. Департамент по организации пассажирских перевозок намерен внедрить три класса сервисного обслуживания “эконом”, “стандарт” и “комфорт” в поездах категорий “Ночной экспресс”, “Ночной скорый” и “Ночной пассажирский”.

Некоторые эксперты к предложению монополиста отнеслись крайне скептически.

— Деление на классы было и до этого, — комментирует представитель общественной организации “Евро-Патруль” Вячеслав Коновалов. — У нас же есть фирменные поезда, есть региональные поезда, есть “Интерсити”, есть общие вагоны. Все это и так работает!

Общественник уверен, что затея с новой классификацией нужна лишь для того, чтобы предприятие могло в дальнейшем самостоятельно регулировать тарифы на перевозки без согласования на государственном уровне.

— Укрзализныця просто пытается создать очередную коррупционную схему, при которой цены на билеты можно повышать без участия Кабмина, — уверен эксперт. — Все уже забыли о том, что национальную комиссию по регулированию тарифов на транспорт должны были создать еще 15 лет назад. Но она в Украине так и не появилась!

Вячеслав Коновалов считает, что внедрение классификации поездов неминуемо приведет к неконтролируемому повышению стоимости перевозок. В итоге пассажиры начнут выбирать альтернативу железной дороге, массово пересаживаться на автобусы и пользоваться услугами сервиса BlaBlaCar.

Между тем, по мнению бывшего замминистра инфраструктуры Александра Кавы, после внедрения классификации поездов оттока клиентов Укрзализныци не произойдет.

— На автобусных перевозках качество услуг гораздо ниже, — подчеркивает экс-чиновник. — А “Укрзализныця” просто пытается сделать услугу более предсказуемой для людей.

Кава убежден, что предполагаемая дифференциация тарифов на разные классы вагонов сейчас необходима предприятию-монополисту, которое не получает дотаций от государства.

— По сути, украинская железная дорога оставлена один на один с проблемой убыточных пассажирских перевозок, — отмечает эксперт. — А вообще, раз государство устанавливает тарифы на уровне ниже себестоимости, то оно должно покрывать разницу, как это происходит во всех европейских странах.

Бывший замминистра уточняет, что в Европе суммарный объем дотаций железным дорогам составляет 75 млрд евро в год.

Классы есть, вагонов нет

Несмотря на то что реализация проекта по классификации поездов заявлена на этот год, никакой конкретики от Укрзализныци пока нет. Возможно, проволочка связана с банальной причиной — отсутствием необходимого количества подвижного состава.

— Если взять статистику советских времен, то только в украинском парке железных дорог было 10,5 тыс. вагонов, — рассказывает Вячеслав Коновалов. — Сейчас Укрзализныця уверяет, что у них 4 тыс. вагонов. На самом деле 2,5 тыс., а все остальное — металлолом, который стоит под забором и его никак не могут списать.

К слову, стратегия развития предприятия на 2017–2021 годы предусматривает обновление 45% пассажирских вагонов. В этом году Крюковский вагоностроительный завод выиграл тендер на поставку 54 вагонов, которые Укрзализныця должна получить до 1 июля следующего года. Очевидно, что с такими темпами замена почти половины пассажирского парка за ближайшие четыре года вряд ли возможна.

При этом Александр Кава полагает, что пока тарифы остаются на прежнем уровне, средств на закупку новых вагонов у предприятия не будет. В то же время, по его словам, нехватка вагонов не помешает реализации проекта.

— Речь не идет обо всех направлениях, — объясняет он. — Премиальные поезда будут лишь на тех направлениях, где это можно реализовать, а там, где невозможно, будет только “стандарт” или “эконом”.

По сути, это грозит другой проблемой. Может выйти так, что на популярных направлениях железной дороги будут курсировать только дорогостоящие комфортные вагоны, а на остальных, менее востребованных, — потрепанные плацкартные.

— Не думаю, что это возможно, — отрицает Кава. — Но у экономпоездов, возможно, будет неудобное расписание.

В условиях секретности

Больше всего вопросов по этому поводу возникает непосредственно к Укрзализныце, но никто из руководства предприятия не смог найти время для общения с Фокусом. Пресс-служба компании лаконично прокомментировала, что проект нового положения изменит подход к аттестации поездов и определению уровня их комфорта.

“В данном случае уровень сервиса в пассажирских поездах сможет соответствовать разработанным критериям, а пассажир будет четко понимать, какой сервис он получит во время пользования услугами железнодорожного транспорта”, — оптимистично обещают в пресс-службе УЗ.

Впрочем, пассажир и сейчас ожидает определенный уровень сервиса, покупая, например, билет в купейный вагон фирменного поезда, но в реальности далеко не всегда полученная услуга соответствует заявленным критериям, к примеру, не работают кондиционеры. Никаких гарантий, что такое не повторится при новой классификации, Укрзализныця дать не может. По крайней мере о денежной компенсации пассажирам за некачественную услугу пока никто не говорит.

Евгения Корольова