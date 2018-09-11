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США впервые за 45 лет стали лидером по нефтедобыче

США впервые за 45 лет стали лидером по нефтедобыче

США стали мировым лидером по добыче нефти впервые за 45 лет.

Об этом сообщает Администрация США по энергетической информации.

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“В этом году США, вероятно, обошли Россию и Саудовскую Аравию, став крупнейшим производителем сырой нефти в мире”, – говорится в сообщении.

При этом в США отметили, что эти выводы основываются на предварительных подсчетах.

“Впервые за более чем два десятилетия в феврале добыча сырой нефти в США превысил ее производство в Саудовской Аравии. В июне и августе США обошли РФ по добыче сырой нефти впервые с февраля 1999 года”, – отмечается в документе.

Эксперты Администрации по вопросам энергетической информации прогнозируют, что США будут добывать больше нефти, чем Саудовская Аравия и Россия, в течение этого и следующего годов.

“Удешевление нефти в середине 2014-го привело к тому, что американские производители ограничили свои затраты и временно уменьшили добычу нефти. Однако, после роста цен в начале 2016-ого, инвестиции и производство начали расти. При этом РФ и Саудовская Аравия сохранили относительно стабильный уровень роста добычи нефти в течение последних лет”, – подытожили они.

США были лидером мировой добычи нефти в течение большей части ХХ века и до 1973 года, после чего уступили сначала СССР, а потом и Саудовской Аравии.

По материалам Корреспондент.net
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