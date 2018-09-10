Депозит открывай – приз получай

Когда запускается новый проект, всегда волнуешься и переживаешь о том, будет ли он успешным. Достаточно ли мы приложили усилий для того, чтобы клиентам понравилась наша идея и они приняли в ней участие. Но когда мы видим счастье в глазах клиента, то понимаем, что все наши старания прошли не зря.

На прошлой неделе в Universal Bank стартовала акция, в ходе которой мы разыгрываем подарки и надбавки к “Срочному депозиту”.

Механика акции очень простая: клиент на специальной странице нашего сайта заполняет заявку, и выигрывает один из гарантированных подарков: либо приз (например, чемодан или рюкзак), либо процентную надбавку до 5% к депозитному вкладу.

Чтобы получить свой подарок, необходимо прийти в отделение и оформить “Срочный депозит” на сумму от 5 тыс. грн.

Нам очень приятно, что клиентам нравятся подарки: они охотно размещают депозиты и получают свои призы. Каждый день мы обрабатываем десятки заявок с сайта от наших клиентов, которые, в свою очередь, превращаются в депозиты.

Поспешите получить свой подарок, и принять участие в розыгрыше главного приза: среди вкладчиков с суммой от 300 тыс. грн будет разыгран телевизор с диагональю 50 дюймов

Ждем вас на розыгрыше призов