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Аукционы по продаже объектов малой приватизации принесли государству 86 миллионов - МЭРТ (инфографика)

Аукционы по продаже объектов малой приватизации принесли государству 86 миллионов - МЭРТ (инфографика)

С момента запуска приватизации через систему ProZorro.Продажи состоялось 74 аукциона по продаже объектов малой приватизации на общую сумму в 85,6 миллиона гривен.

Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли на официальной странице в Facebook.

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“В системе ProZorro.Продажи уже состоялись 74 успешных аукциона, которые принесли государству 85,6 млн грн. В среднем за каждый лот соревнуются по 3 участника. Успешных аукционов, на которых есть спрос, – 77%, а начальная стоимость в среднем возрастает вдвое”, – говорится в сообщении.

По состоянию на начало недели в реестр малой приватизации добавлены 954 объекта. В ближайшее время должны состояться 417 аукционов, общая стоимость выставленных на них объектов составляет 328,1 млн грн.

В Минэкономразвития отмечают, что такие лоты интересны бизнесу, о чем свидетельствует высокий уровень конкуренции.

По материалам УКРИНФОРМ
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