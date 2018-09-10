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В Борисполь заходят сразу две новые авиакомпании

В Борисполь заходят сразу две новые авиакомпании

Новая грузинская авиакомпания Myway Airlines 5 октября откроет рейсы из Тбилиси в Киев.

Об этом в аэропорту Борисполь сообщили отраслевому порталу avianews.

На начальном этапе полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам на самолетах Boeing 737-800. C 24 октября авиакомпания расширит полетную программу до Киева, добавив третий рейс по средам.

MyWay Airlines – грузинская авиакомпания с китайскими инвестициями. В мае 2016 китайская компания Hualing Group объявила о планах создания международной авиакомпании в Грузии. В апреле 2018 авиакомпания осуществила первый рейс из Тбилиси в Тегеран. Летный и наземный персонал MyWay Airlines насчитывает 150 сотрудников. Myway Airlines начала выполнять регулярные полеты в Украину в июне, открыв рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми.

Также с 18 октября полеты в Борисполь из Брюсселя начнет авиакомпания Brussels Airlines.

“Очень приятно, что аэропорт после летнего интенсива продолжает держать высокий темп работы, особенно в направлении развития бизнес-партнерства. Встреча октябрьского “тандема” показывает, что Борисполь все интереснее для иностранных перевозчиков и тем более для гостей Украины”, – отметил генеральный директор Борисполя Павел Рябикин.

По материалам Avianews.com
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