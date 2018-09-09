Австралиец выиграл более $4 млн в лотерею

Житель австралийского города Мельбурн выиграл 4,1 млн долларов в лотерею.

Счастливчик решил остаться анонимным. Несмотря на большой выигрыш, бросать работу австралиец не собирается.

“Дело в том, что я очень сильно люблю свою работу”, – пояснил он, не уточнив, кем работает.

Заметно, что лотерейная удача не впервые улыбнулась ему.

“Где-то 20 лет назад выиграл в лотерею. Правда, денежный приз был существенно меньше”, – рассказал он.

Победитель сказал, что найдет “хорошее применение” лотерейному выигрышу. В частности, речь идет о помощи детям и внукам.

Как показывает практика, большую часть денег от выигрышей в лотереи новоиспеченные миллионеры Украины тратят на покупку жилья, авто или на путешествия.