Huawei планирует потратить на разработки $20 млрд

В последнее время Huawei делает очень крупные инвестиции в разработки, одни из самых больших среди китайских компаний. В будущем они должны увеличиться. О планах рассказал Тао Цзинвэнь (Tao Jingwen), один из директоров компании.

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Он сообщил, что Huawei тратит 10-15% доходов с продаж на инвестиции в разработки каждый год. В прошлые 10 лет это вылилось в 44 миллиарда долларов. В будущем вложения составят 15-20 миллиардов долларов ежегодно.

Согласно отчёту за 2017 год, у Huawei около 80 тысяч человек работает в подразделении разработок и исследований, это примерно 45% от общего количества сотрудников компании.

В мировом масштабе, Huawei находится на третьем месте по вложениям в разработки. Её обгоняют только Amazon и Alphabet, родительская компания Google.