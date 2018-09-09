Детенизация зарплат: в Украине на 4% увеличилось количество плательщиков ЕСВ

С начала года в Украине возросло количество плательщиков ЕСВ и количество застрахованных лиц, также увеличились поступления ЕСВ.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе.

“По состоянию на 1 января 2018 года количество плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) составило – 4 млн 185,8 тыс., при этом по состоянию на 1 августа 2018 года их число возросло на 144,6 тыс. (3 5% – ред.) до 4 млн 330,4 тыс.”, – рассказали в ГФС.

Выросло также на 76,7 тыс. и количество застрахованных лиц: с 10,6 млн по состоянию на 1 января до 10,7 млн состоянию на 1 августа.

По результатам 8 месяцев фискалы обеспечили поступления единого взноса в сумме 145,1 млрд грн, что на 31,1 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отметили в фискальной службе, в рамках выполнения поручения премьер-министра по усилению контроля и принятия мер по предотвращению уклонения от уплаты ЕСВ в Пенсионный фонд, ГФС усилила меры по детенизации заработных плат.

Особое внимание уделяется плательщикам, которые задействованы в схемах минимизации и уклонения от уплаты налогов, сборов и единого взноса, удерживают налоги, но эти средства в бюджеты не перечисляют.

В результате проверок предпринимателей, которые нелегально выплачивали зарплаты, за 7 месяцев этого года доначислено к уплате 607 млн ​​грн налога на доходы физических лиц, 167 млн грн ЕСВ и 26 млн грн военного сбора.

В органы Гоструда налоговики передали информацию о 670 работодателях-нарушителях.

Также проводятся разъяснительные работы с работодателями об увеличении фонда оплаты труда, в результате чего выплаты повысили 29,2 тыс. плательщиков. Еще 10,4 тыс. предприятий повысили зарплаты после слушаний на заседаниях комиссий и рабочих групп при органах исполнительной власти.

Всего за 7 месяцев года выявлено 4,2 тыс. человек, которые работали без оформления трудовых отношений с работодателями. По результатам таких проверок работодатели дополнительно заключили почти 24,6 тыс. трудовых договоров с наемными работниками.

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