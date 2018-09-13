Жители Лондона оплатили 76% покупок картами

Британский Консорциум розничной торговли (BRC) сообщил, что по итогам 2017 года 76% покупок в британской рознице было оплачено картами.

Таким образом, впервые в британской истории доля розничных платежей, совершенных при помощи карт, превысила две трети от общего объема розничных платежей. Доля наличных платежей в рознице в 2017 году сократилась на 1% и составила 22%.

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Всего в британской рознице в 2017 году было совершено около 20 млрд трансакций на общую сумму 366 млрд. Число трансакций по сравнению с 2016 годом выросло примерно на 1 млрд, объем платежей — на 4,3%.

При этом BRC отмечает, что ритейлеры озабочены растущими издержками при обработке платежей картами.

В 2017 году они потратили почти 1 млрд на издержки, связанные с обработкой таких платежей, включая комиссионные и переоборудование терминалов.

За 2017 год издержки ритейлеров выросли на 170 млн, в связи с чем BRC обратился к правительству и соответствующим регуляторам, призвав их упростить сложные схемы взимания комиссий и повлиять на высокие сборы, от которых часто страдают мелкие ритейлеры.