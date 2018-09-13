Европа стала мировым лидером по количеству зарядочных станций

В 2018 году Европа опередила Японию по количеству станций для быстрой зарядки электромобилей. Разница составила примерно 500 штук.
Так, в Европе насчитано 7900 единиц, а в Японии – 7400 зарядок, пишет InSideevs со ссылкой на статистику ассоциации CHAdeMO.
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Представленные цифры, вероятно, округлены до полных сотен потому, что трудно отслеживать все эти зарядные сети и новые проекты.
В целом же в мире насчитано 22,6 тысячи зарядочных станций. Только за последний год их количество выросло ориентировочно на шесть тысяч.
Если более детально, то сейчас ситуация в мире следующая:
- Азия (без Японии) – 4200 штук;
- Северная Америка – 2900 штук;
- Другие регионы – 200 штук.