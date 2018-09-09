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В Украине радикально упростят процедуру регистрации РРО

В Украине радикально упростят процедуру регистрации РРО

Общественники и бизнес довольно давно ведут дискуссию о необходимости пересмотра строгих и бюрократически громоздких кассовых правил, изложенных в приказе Минфина №547. Наконец чиновники созрели для внесения корректировок – революционные изменения вступят в силу в два этапа уже в октябре-ноябре этого года.

В частности, процедура регистрации кассовых аппаратов в Украине будет сокращена с 8 до 1 шага. А предпринимателям разрешат отказаться от ведения книги расчетных операций, куда записывались все продажи, если касса не работала (например, из-за отключения света). Некоторые изменения ждут и пункты обмена валют.

По материалам УБР
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