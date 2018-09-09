Торговая война Трампа принесла Канаде почти $300 млн

На протяжении последних двух месяцев Канада собрала с США почти $300 млн в тарифах и сборах, введенных в ответ на введение Вашингтоном торговых ограничений.

Об этом сообщили в Пограничной службе Канады.

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“Предоставленные подсчеты Пограничной службы показывают, что в июле и августе 2018 более $275.5 млн были собраны в дополнительных пошлинах на импорт американской стали, алюминия и других товаров, в том числе платков, кофе, сахарной пудры, подсластителей и газированных напитков”, – говорится в материале.

В министерстве финансов Канады подчеркнули, что направят вырученные средства на поддержку канадских отраслей промышленности, которые пострадали от недружественных действий действующей Администрации США.

“Мы решительно настроены перечислить каждый доллар, полученный от взаимных тарифов, на поддержку секторов экономики, которые пострадали”, – сказал представитель канадского Минфина Пьер-Оливьер Эрберт.

CBC News добавляет, что за это время американские таможенники получили от увеличенных импортных пошлин на сталь и алюминий более $2.3 млрд. Однако неизвестно, сколько именно были вынуждены платить канадские поставщики, поскольку американские пошлины действуют также и на продукцию из Мексики и ЕС.