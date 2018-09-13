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Немцы определили самые надежные кроссоверы современности

Немцы определили самые надежные кроссоверы современности

Немецкое издание AutoBild провело масштабное исследование, в рамках которого были определены самые надежные кроссоверы современности. В течение многолетних испытаний автомобили разбирались буквально до последнего винтика.

Сообщается, что самыми надежными SUV были признаны южнокорейский Kia Sportage и шведский Volvo XC60. Общее количество их поломок составило менее десяти на двоих, самой серьезной из которых оказался износ задних тормозных колодок у шведского кроссовера.

Другие тестируемые кроссоверы показали менее впечатляющие результаты. Так, к примеру, японский Subaru XV неприятно удивил большим количеством проблем – за время тестов было насчитано 44 неполадки.

В итоге список самых надежных кроссоверов по мнению AutoBild выглядит следующим образом:

1. Kia Sportage

2. Volvo XC60

3. Hyundai Tucson

4. Mazda CX-5

5. Suzuki SX-4 S-Cross

6. Peugeot 2008

7. Nissan Qashqai

8. Mini Coutryman

9. Ford Kuga

10. Citroen C4 Cactus

По материалам УБР
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