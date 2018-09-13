Немцы определили самые надежные кроссоверы современности

Немецкое издание AutoBild провело масштабное исследование, в рамках которого были определены самые надежные кроссоверы современности. В течение многолетних испытаний автомобили разбирались буквально до последнего винтика.
Сообщается, что самыми надежными SUV были признаны южнокорейский Kia Sportage и шведский Volvo XC60. Общее количество их поломок составило менее десяти на двоих, самой серьезной из которых оказался износ задних тормозных колодок у шведского кроссовера.
Другие тестируемые кроссоверы показали менее впечатляющие результаты. Так, к примеру, японский Subaru XV неприятно удивил большим количеством проблем – за время тестов было насчитано 44 неполадки.
В итоге список самых надежных кроссоверов по мнению AutoBild выглядит следующим образом:
1. Kia Sportage
2. Volvo XC60
3. Hyundai Tucson
4. Mazda CX-5
5. Suzuki SX-4 S-Cross
6. Peugeot 2008
7. Nissan Qashqai
8. Mini Coutryman
9. Ford Kuga
10. Citroen C4 Cactus