Стало известно, сколько суд конфисковал у коррупционеров за лето

В течение июня-августа 2018 года по решению суда у коррупционеров конфисковали 4 432 гривны.

Об этом сообщает проект “Марлин”, ссылаясь на письма Государственной казначейской службы.

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Согласно финансовым документам, на конец августа в бюджет поступило 65,7 тысячи гривен, конфискованных “за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения”.

На конец мая эта сумма составляла 61,3 тысячи.

В целом до конца года правительство рассчитывает вернуть в бюджет 4,7 миллиарда гривен, конфискованных судами именно у коррупционеров.