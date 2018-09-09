Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 7 0

Четыре страны, пострадавшие от стихийных бедствий, получат от ЕС 34 млн евро

Четыре страны, пострадавшие от стихийных бедствий, получат от ЕС 34 млн евро

Европейский парламент принял решение выделить из Фонда солидарности ЕС (EUSF) 34 миллиона евро Греции, Польше, Литве и Болгарии для преодоления последствий стихийных бедствий.

Литва получит 16 918 941 евро для восстановления водной сети и инфраструктуры управления, которые были повреждены после непрерывных осадков в течение всего лета и осени 2017 года, которые привели к наводнению и повредили дренажные системы, дамбы и дороги, а также сельскохозяйственные угодья.

Польша получит 12 279 244 евро на возмещение вреда, причиненного сильными штормами и сильными осадками в трех регионах, где были уничтожены десятки тысяч гектаров лесов и культур, а также транспортная и энергетическая инфраструктура.

Штормы и наводнения также нанесли серьезный ущерб болгарскому региону Бургас, который получит 2 558 225 евро за счет помощи EUSF.

Греция получит 2 535 796 евро на восстановление инфраструктуры острова Кос, поврежденной во время землетрясения в июле 2017 года.

По материалам depo.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018