Четыре страны, пострадавшие от стихийных бедствий, получат от ЕС 34 млн евро

Европейский парламент принял решение выделить из Фонда солидарности ЕС (EUSF) 34 миллиона евро Греции, Польше, Литве и Болгарии для преодоления последствий стихийных бедствий.

Литва получит 16 918 941 евро для восстановления водной сети и инфраструктуры управления, которые были повреждены после непрерывных осадков в течение всего лета и осени 2017 года, которые привели к наводнению и повредили дренажные системы, дамбы и дороги, а также сельскохозяйственные угодья.

Польша получит 12 279 244 евро на возмещение вреда, причиненного сильными штормами и сильными осадками в трех регионах, где были уничтожены десятки тысяч гектаров лесов и культур, а также транспортная и энергетическая инфраструктура.

Штормы и наводнения также нанесли серьезный ущерб болгарскому региону Бургас, который получит 2 558 225 евро за счет помощи EUSF.

Греция получит 2 535 796 евро на восстановление инфраструктуры острова Кос, поврежденной во время землетрясения в июле 2017 года.