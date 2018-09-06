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Владелец сети «Эпицентр» хочет купить украинский футбольный клуб

Владелец сети «Эпицентр» хочет купить украинский футбольный клуб

Народный депутат Украины Александр Герега может стать новым владельцем футбольного клуба «Карпаты» (Львов).

Об этом заявил ведущий программы «ТаТоТаке» Сергей Болотников.

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При этом, по его данным, в клубе уже несколько дней работают люди, которые оценивают имущество «Карпат». Болотников заявил, что Герега договорился о покупке с президентом «Карпат» Петром Дыминским и Игорем Коломойским, который через офшоры владел львовским клубом. Однако, заключена ли сделка – пока неизвестно.

Александр Герега, который вместе с женой Галиной являются владельцами сети строительных супермаркетов «Эпицентр», является вице-президентом Федерации футбола Украины.

По материалам Главком
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