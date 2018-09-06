Владелец сети «Эпицентр» хочет купить украинский футбольный клуб

Народный депутат Украины Александр Герега может стать новым владельцем футбольного клуба «Карпаты» (Львов).

Об этом заявил ведущий программы «ТаТоТаке» Сергей Болотников.

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При этом, по его данным, в клубе уже несколько дней работают люди, которые оценивают имущество «Карпат». Болотников заявил, что Герега договорился о покупке с президентом «Карпат» Петром Дыминским и Игорем Коломойским, который через офшоры владел львовским клубом. Однако, заключена ли сделка – пока неизвестно.

Александр Герега, который вместе с женой Галиной являются владельцами сети строительных супермаркетов «Эпицентр», является вице-президентом Федерации футбола Украины.