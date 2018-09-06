ФГИ выставил на продажу львовский завод

Региональное отделение Фонда госимущества (ФГИ) Украины по Львовской области выставило на продажу на сайте «Прозорро.Продажи» государственный пакет акций в размере 57,4% уставного капитала ПАО «Львовский завод «Автопогрузчик» (ПАО «ЛЗА»).

Согласно сообщению на сайте ФГИ, стартовая цена пакета – 8,774 млн грн. Электронный аукцион состоится 4 октября.

Уставный капитал ПАО – 15,289 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

Завод «Автопогрузчик» основан в 1948 году, на нем были созданы все виды производств, в том числе литейное, кузнечно-прессовое, сварочное. За время существования завода было разработано и внедрено в производство более 30 моделей автопогрузчиков различной грузоподъемности.

После 1991 года завод существенно сократил выпуск продукции — если в советское время производилось около 12 тыс. автопогрузчиков в год, то в 1999 году было выпущено только 250.

В 2000 году в рамках процедуры банкротства на мощностях ОАО «Львовский завод «Автопогрузчик», которые были перемещены в пгт Шкло, было создано ЗАО «Автопогрузчик», однако в 2012 году оно было признано банкротом и ликвидировано.

Согласно последним финансовым показателям ПАО «ЛЗА» в НКЦБФР, в 2016 году его чистый убыток составил 4,13 млн грн против 0,23 млн грн годом ранее, текущие обязательства – 8 млн грн, долгосрочные отсутствовали. На предприятии к тому времени работало четыре человека.

По данным «Опендатабот», налоговый долг ПАО «ЛЗА» на 1 августа 2018 года – 1,25 млн грн, задолженность по зарплате на 10 сентября текущего года — 52,8 тыс. грн. Основная специализация – деятельность холдинговых компаний.

ФГИ с 2008 года неоднократно пытался продать госпакет акций ПАО «ЛЗА», но безуспешно.