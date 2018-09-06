Дубайская авиакомпания поднимает цены на рейсы из Украины

Дубайская компания Emirates Airlines с 12 сентября повысит цены на билеты на все международные направления, в том числе с вылетом из Украины.

Об этом говорится в рассылке авиакомпании для агентств.

Причиной подобного решения называется продолжающийся рост цен на нефть.

Тарифы с вылетом из Украины будут повышены на $30 в оба конца для эконом-класса и на $200 в обе стороны для бизнес- и первого класса.

Emirates продает билеты под своим кодом с вылетом из Киева и Одессы, однако фактическим перевозчиком на маршрутах Киев-Дубай и Одесса-Дубай выступает авиакомпания flydubai, которая подвозит пассажиров в Дубай для последующей пересадки на рейсы Emirates.

При этом путешественникам, которые купили билеты у Emirates, на борту flydubai предоставляется бесплатное питание и норма багажа, предусмотренная правилами Emirates.