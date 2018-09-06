Крупнейшая фондовая биржа Украины возобновила торги

Украинская биржа возобновила торги на рынке котировок и начала торговлю ценными бумагами на платформе, предоставленной компанией Санлайн.

Об этом сообщила биржа.

На первом этапе торговая система SLTrade поможет участникам выставлять котировки и заключать двусторонние сделки с ценными бумагами, включая операции репо, а также будет использоваться для торговли на товарном рынке ТВ Украинская биржа.

“Компания Санлайн была выбрана как один из поставщиков программного обеспечения, поскольку она смогла обеспечить кратчайшее время постепенного восстановления наших позиций на рынке. Мы раскроем сроки реализации рынка заявок и срочного рынка, как только будут завершены переговоры с другими поставщиками”, – сообщил директор по развитию бизнеса украинской биржи Алексей Сухоруков.

Санлайн – разработчик программного обеспечения для финансовых рынков. Компания разрабатывает собственную торговую платформу SLTrade, которая предоставляет клиентам украинских брокеров прямой доступ к биржам.

Отметим, что в конце мая СНБО расширил список “антироссийских” санкций. В перечень попала Московская биржа. Санкциями, в частности, украинским компаниям запрещено использовать программное обеспечение Московской биржи – электронные торговые системы ПО Plaza и ПО Forts.

До 2016 года Московская биржа владела крупными долями в двух из трех ведущих украинских площадках – ПФТС и Украинской бирже, а ее программное обеспечение было основой для ПО украинских бирж. В Нацкомиссии по ценным бумагам Украины высказывают опасения, что ПО украинских площадок, как и раньше, зависит от российского.