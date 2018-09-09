В Китае уже рекламируют iPhone на 2 SIM-карты

В сеть утекла информация с закрытой презентации китайского оператора China Mobile, в которой для смартфона iPhone XS упоминалась версия с двумя слотами для SIM-карт, — пишет ixbt.com.

Теперь другой китайский оператор China Telecom подтвердил наличие двух SIM-карт для будущего iPhone.

Оператор опубликовал рекламное изображение iPhone с двумя слотами для SIM-карт и поддержкой 4G для каждого. Аналогичными тизерами делится и China Telecom.

По предварительным данным, версия iPhone с двумя SIM-картами выйдет только в азиатских регионах, таких как Китай, Индия и Индонезия.

Презентация Apple должна состояться 12 сентября. На ней ожидают две премиальные модели iPhone XS и доступную iPhone XC, ранее известную как iPhone 9.

Кстати, хотите купить новый iPhone и у вас не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит.