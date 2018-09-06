"Нафтогаз" просит правительство продать половину украинской ГТС

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” предлагает продать 49% акций оператора украинской газотранспортной системы международному партнеру Украины.

Об этом говорится в письме компании в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана.

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Согласно документу, данное предложение гарантирует сохранение доходов от транзита газа на нынешнем уровне и после 2019 года, когда закончится действие контракта на транзит газа между НАКом и российской компанией “Газпром”. По данным НАК, стоимость всего пакета акций составляет $14 млрд, 49% – $7 млрд соответственно.

“Если международный партнер заплатит соответственно 7 млрд долларов за 49% акций оператора ГТС, то такая инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне”, – сказано в документе.

Учитывая вышеуказанные доводы, “Нафтогаз” просит главу правительства Владимира Гройсмана вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны изложенные выше стратегические вопросы нацбезопасности и принять решение по применению мер для их урегулирования.