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Всего 2 недели до Первого украинского валютного форума

Всего 2 недели до Первого украинского валютного форума

26 сентября 2018 года в Киеве пройдет Первый украинский валютный форум, на котором эксперты обсудят вопросы валютной либерализации в нашей стране.

В рамках одного дня на одной площадке соберутся представители различных финансовых структур, регулятора и законодательных органов власти, а также авторитетные, независимые финансовые эксперты.

Формат форума предполагает открытые дискуссии участников с экспертами. Такой формат позволит найти оптимальные решения и уникальные возможности для развития бизнеса.

В форуме примут участие:

От Национального банка Украины:

  • Первый заместитель председателя правления – Екатерина Рожкова.
  • Руководитель проектов и программ департамента открытых рынков – Эмал Бахтари.
  • Заместитель директора департамента – начальник управления Департамента финансового мониторинга – Виталий Черняк.

От Верховной Рады Украины:

  • Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности – Михаил Довбенко.

От профильных ассоциаций:

  • Исполнительный директор «Независимой ассоциации банков Украины» – Елена Коробкова.
  • Председатель Правления Ассоциации «Всеукраинская Ассоциация Финансовых Компаний» – Анна Замазеева.

От бизнеса:

  • Sales and analytics компании Bloomberg – Ирина Ткаченко.
  • Председатель правления ПАО «РВС Банк» (RwS Банк) – Владислав Кравец.
  • Директор казначейства Банка Кредит Днепр – Олег Куринной.
  • Руководитель проекта Центр Персонального Банкинга АО «ПРАВЭКС БАНК» – Дмитрий Кононец.
  • Соучредитель финансового портала Минфин – Евгений Измайлов.

Своим экспертным мнением на тему валютной либерализации поделятся:

- Главный финансовый аналитик, ООО «РА “Эксперт-Рейтинг“», к.э.н. – Виталий Шапран.
- Бывший трейдер JP Morgan, Deutsche Bank – Роман Сульжик.
- Известный финансист, президент инвестиционной группы “Универ“– Тарас Козак.
- Украинский экономист, политолог, общественный деятель, автор книги «Как поднять украинскую экономику» – Андрей Новак.
- Руководитель банковской и финансовой практики, руководитель практики FinTech, ЮФ Evris – Сергей Паперник.

В выставочной зоне форума состоится презентация и тест-драйв первого в Украине валютомата от компании 3S.

Подробно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте.

Организаторы форума: компания BankOnline, финансовый портал Минфин, ассоциация ВАФК.

Место проведения: Киев, ул. Бассейная, 2А, TAO Event Hall.

По материалам Минфин.com.ua
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