Всего 2 недели до Первого украинского валютного форума

26 сентября 2018 года в Киеве пройдет Первый украинский валютный форум , на котором эксперты обсудят вопросы валютной либерализации в нашей стране.

В рамках одного дня на одной площадке соберутся представители различных финансовых структур, регулятора и законодательных органов власти, а также авторитетные, независимые финансовые эксперты.

Формат форума предполагает открытые дискуссии участников с экспертами. Такой формат позволит найти оптимальные решения и уникальные возможности для развития бизнеса.

В форуме примут участие:

От Национального банка Украины:

Первый заместитель председателя правления – Екатерина Рожкова.

Руководитель проектов и программ департамента открытых рынков – Эмал Бахтари.

Заместитель директора департамента – начальник управления Департамента финансового мониторинга – Виталий Черняк.

От Верховной Рады Украины:

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности – Михаил Довбенко.

От профильных ассоциаций:

Исполнительный директор «Независимой ассоциации банков Украины» – Елена Коробкова.

Председатель Правления Ассоциации «Всеукраинская Ассоциация Финансовых Компаний» – Анна Замазеева.

От бизнеса:

Sales and analytics компании Bloomberg – Ирина Ткаченко.

Председатель правления ПАО «РВС Банк» (RwS Банк) – Владислав Кравец.

«РВС Банк» (RwS Банк) – Директор казначейства Банка Кредит Днепр – Олег Куринной.

Руководитель проекта Центр Персонального Банкинга АО «ПРАВЭКС БАНК» – Дмитрий Кононец.

Соучредитель финансового портала Минфин – Евгений Измайлов.

Своим экспертным мнением на тему валютной либерализации поделятся:

- Главный финансовый аналитик, ООО «РА “Эксперт-Рейтинг“», к.э.н. – Виталий Шапран.

- Бывший трейдер JP Morgan, Deutsche Bank – Роман Сульжик.

- Известный финансист, президент инвестиционной группы “Универ“– Тарас Козак.

- Украинский экономист, политолог, общественный деятель, автор книги «Как поднять украинскую экономику» – Андрей Новак.

- Руководитель банковской и финансовой практики, руководитель практики FinTech, ЮФ Evris – Сергей Паперник.

В выставочной зоне форума состоится презентация и тест-драйв первого в Украине валютомата от компании 3S.

Подробно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте.

Организаторы форума: компания BankOnline , финансовый портал Минфин , ассоциация ВАФК.

Место проведения: Киев, ул. Бассейная, 2А, TAO Event Hall.