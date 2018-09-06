За два года Украине нужно погасить $10 млрд внешних долгов - НБУ

Суммарно за два последующих года Украина должна выплатить более 10 млрд долларов внешних долгов.

Об этом говорится в годовом отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности НБУ.

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“Приближение пиковых выплат по внешнему государственному долгу (суммарно за два последующих года — более 10 млрд долл. США) в условиях роста процентных ставок на внешних рынках долгового капитала обострило внимание Совета на рассмотрении вопроса возобновления сотрудничества с МВФ. Одно из двух принципиальных требований Фонда уже выполнено — принят Закон Украины „О Высшем антикоррупционный суде“, остается еще одно — приведение тарифов на газ для населения до рыночного уровня”, — говорится в отчете.

В НБУ добавили, что доступ к официальному финансированию от МВФ и других внешних партнеров позволит правительству привлечь долговые ресурсы на международных рынках капитала на приемлемых условиях.