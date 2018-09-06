Эко-маркет приобрел крупного западноукранского ритейлера - СМИ

Эко-маркет приобрел розничный бизнес торгового дома Avanta Group, в который входят 43 магазина Колибрис и 15 франчайзинговых торговых точек АВС маркет.

Об этом рассказали два независимых источника на западноукраинском рынке, пишет Retailers.

“Поставщики, которые работают с сетью Колибрис, говорят о поглощении, что операционный бизнес и торговые точки перешли к Эко-маркету”, – сообщил один из источников.

При этом, как сообщил президент Эко-маркета Виктор Повница, Avanta Group стал франчайзи ритейлера.

“Западноукраинская группа будет нашим франчайзи, и все магазины, которые объединяет Avanta Group, изменят вывеску на Эко-маркет – это 43 торговые точки. Изменение бренда может начаться уже в октябре”, – отметил он.

По его словам, стороны вели переговоры около года, в течение которого обсуждалось множество вариантов, начиная от продажи до передачи в управление розничного бизнеса Avanta Group. Повница добавил, что ритейлер изначально не планировал развиваться по франшизе.

Отметим, что Аvanta Group параллельно вела переговоры о слиянии с VolWest Group, которая развивает франчайзинговые сети Наш край и Spar.

Стороны ждали разрешения Антимонопольного комитета, начиная с весны этого года. Еще месяц назад соучредитель VolWest Group Виктор Корсак говорил журналисту Retailers, что разрешение АМКУ еще не получено.