В Германии испытают беспилотный трамвай

Производитель электроники Siemens совместно с оператором пассажирского транспорта ViP Verkehrsbetrieb Potsdam проведет испытания беспилотного трамвая в немецком городе Потсдам.

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Беспилотный трамвай создан на основе состава Combino и оснащен теми же приборами, что и беспилотные автомобили.

Транспортное средство сможет распознавать сигналы светофоров, останавливаться на нужных остановках и ждать, пока все пассажиры войдут в трамвай.

Испытания беспилотного трамвая пройдут в конце сентября в рамках выставки InnoTrans 2018, протяженность маршрута составит 6 км.