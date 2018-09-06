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В Германии испытают беспилотный трамвай

В Германии испытают беспилотный трамвай

Производитель электроники Siemens совместно с оператором пассажирского транспорта ViP Verkehrsbetrieb Potsdam проведет испытания беспилотного трамвая в немецком городе Потсдам.

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Беспилотный трамвай создан на основе состава Combino и оснащен теми же приборами, что и беспилотные автомобили.

Транспортное средство сможет распознавать сигналы светофоров, останавливаться на нужных остановках и ждать, пока все пассажиры войдут в трамвай.

Испытания беспилотного трамвая пройдут в конце сентября в рамках выставки InnoTrans 2018, протяженность маршрута составит 6 км.

По материалам Економічна Правда
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