Межбанк: доллар к 28,20 уронил дефицит гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 4,04 коп., на торгах понедельника укрепился на 6,43 коп., оказавшись на уровне 28,20 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 10-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,37 коп., составил 28,21 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 10 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,24/28,27 UAH/USD.

К 10.04, выйдя в реальную сферу, доллар понизился в цене до 28,19/28,24 стараниями продаж держателей СКВ, у которых возник дефицит гривны UAH/USD.

Около 10.08 эти локальные низы попытались выкупить, приподняв курс доллара вначале к 28,20/28,25, а спустя 20 минут до 28,24/28,27 UAH/USD.

На этом энтузиазм «зеленых быков» иссяк, и «американец» вошел в нисходящий тренд.

Около 10.50 его цена понизилась до 28,24/28,27, а через 40 минут, с появлением на рынке системных игроков доллар упал до 28,19/28,22 UAH/USD.

До обеденного перерыва СКВ не покидала эти уровни, упав к 28,17/28,20 UAH/USD по состоянию на 13.00 Киева.

Эти цены оставались действующими до 14.30, когда новые порции мелких продаж на пустеющем рынке возобновили поэтапную коррекцию доллара.

К 15.45 этот пакет оферов уронил цену «американца» на межбанке до 28,16/28,19 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими до самого закрытия торгов на межбанке .

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,20 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,170 / 28,200

евро – 32,618 / 32,644

российский рубль – 0,4013 / 0,4020

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1607 / 1,1608

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