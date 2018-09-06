Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе запаздывающий официальный курс доллара к гривне еще рос, а на других сегментах валютного рынка он снизился на 0,1-0,8%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,25 грн до 28,27 грн (+0,1%). Спрос/предложение долларов на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 28,39/28,43 до 28,17/28,20 (-0,8%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,12/28,41 до 28,08/28,35 (-0,1%/-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,0%.

Со слов Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать умеренного снижения курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,0 грн, а наличный доллар в банках – 28,0/28,3 грн”, – прогнозирует эксперт.