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"Новая почта" ввела новую онлайн-функцию

"Новая почта" ввела новую онлайн-функцию

“Новая почта” расширила платежный функционал сайта и мобильного приложения, где теперь можно оплатить все услуги и товары с платформой цифровых кошельков Masterpass.

Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.

Компания интегрировала платформу Masterpass от Mastercard в мобильное приложение и на сайт (страница Трекинг).

Отмечается, что если уже оплаченный онлайн товар не подходит получателю, оператор в отделении инициирует возвращение средств на карту клиента.

Срок зачисления средств зависит от правил банка, выпустившего карту. Для оплаты онлайн сейчас доступны все услуги “Новой почты”: доставка, денежный перевод (оплата за товар), а также контроль оплаты.

Если пользователь уже имеет зарегистрированный цифровой кошелек в Masterpass, система откроет доступ к ранее добавленным в него картам после входа в аккаунт и подтверждения номера мобильного телефона.

Создать цифровой кошелек можно непосредственно через мобильное приложение или на сайте почтового оператора.

По материалам НВ
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