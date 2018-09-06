Омелян рассказал о плане сокращения смертности на дорогах

Смертность на дорогах за три года возможно сократить на 30% благодаря мерам по повышению безопасности.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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«Предусмотрен ряд проектов по линии МВД, Министерства здравоохранения, Министерства образования. Это будет сложный комплекс мероприятий, который должен дать единственный результат – что в течение этого трехлетнего периода мы сможем сократить смертность на дорогах более чем на 30%. Мы сможем к нулю свести детскую смертность на украинских автодорогах и обеспечить уменьшение травматизма», – отметил Омелян.

Он добавил, что на 5-летний период на мероприятия по повышению безопасности на дорогах Украины предусмотрено более 9 миллиардов гривен. В частности, запланировано строительство новых транспортных развязок, безопасных пешеходных переходов, тормозных островков на въездах в населенные пункты и тому подобное.