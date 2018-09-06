Украина в августе увеличила экспорт молочных продуктов

Украинские производители молока в августе 2018 года экспортировали молочной продукции на $23,4 млн, что на 2% больше, чем в июле текущего года.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока Украины.

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«Показатели экспорта молочных продуктов в августе показали незначительный рост по сравнению с июлем. Этому послужила «оттепель» экспортных цен. Суммарный экспорт составил 23,4 млн долл., что на 2,04% больше, чем в июле, но практически на 23% меньше, чем в августе прошлого года», – говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации, молока и сливок в августе было экспортировано 2 тыс. т (+37,2%) на общую сумму 1,4 млн долл. (+12,7%).

Основные рынки сбыта – Молдова, Ливия и Польша, которые суммарно приняли 70% всего экспорта этой продукции.

Что касается молока и сливок сгущенных, в августе произошло “проседание” экспорта на 13,72% меньше в натуральном выражении – 4,3 тыс. тонн, и на 12,2% в денежном эквиваленте – 6,9 млн долл. Больше всего было продано в Бангладеш – 1,2 млн долл., и на 1 млн долл. в Казахстан.

Продажи кисломолочной продукции на внешние рынки, как сообщает ассоциация, также сократились на 10,9% и составили 481 т, общей стоимостью 838 тыс. долл. (+2,57%). Продавали кисломолочных продуктов больше в Молдову -176 тыс. долл., и Грузию – 107 тыс. долл. На 6,8% меньше продали также сыворотки – 2,23 тыс. тонн на сумму 1,6 тыс. долл. (в денежном выражении минус 2,7%).

Продавали больше всего, по-прежнему, в Китай – 742 тыс. долл. Продажи масла сливочного выросли еще на 8,29% в натуральном выражении – 2,2 тыс. т. Общая стоимость экспорта масла составила 9,6 млн долл. (+8,41%). Практически все отгрузки в августе ушли в Нидерланды – 2,1 млн долл., сообщает пресс-служба.

Согласно статистике, информирует ассоциация, хорошо продавались сыры – экспорт этой продукции в августе вырос на 21,8% – в натуральном выражении 833 тонны, а в денежном – на 22,4% – 3 млн долл. Основными импортерами были: Казахстан – купил на сумму 1,3 млн долл., Молдова – 817 тыс. долл. и Египет – 488 тыс. долл.