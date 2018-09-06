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Реализация Национальной транспортной стратегии обойдется в $60 млрд - Омелян

Реализация Национальной транспортной стратегии обойдется в $60 млрд - Омелян

Общий бюджет реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года составит около 60 млрд долларов.

Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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По его словам, более половины этих средств предусмотрены в Дорожном фонде, бюджете “Укрзализныци”, Администрации морпортов и других ведомств.

“Другую половину мы планируем привлечь за счет прямых внешних инвестиций, за счет государственно-частного партнерства, концессий, а также займов”, – добавил министр.

По материалам Центр транспортных стратегий
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