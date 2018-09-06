Новые правила поступления в вузы: что может измениться

На днях Минобразования вынесло на всеобщее обсуждение правила поступления в вузы в следующем году. По проекту МОН, время на прием заявок в вузы немного сократят: с 15 дней до 13. Заявления будут приниматься с 10 по 22 июля. Зато ради поступающих на заочное обучение контрактников регистрацию е-кабинетов продлят с 24 дней до 61-го. Она стартует 1 июля и закончится 30 августа.

А вот творческие конкурсы на бюджетные места теперь хотят проводить в основной сессии ВНО (с 16 марта по 15 мая), чтобы вузы не принимали решений о зачислении, опираясь на результаты тестов. Даты таких отборов будут заранее согласовывать с МОН, чтобы они не пересекались в разных вузах, пишет “Сегодня”.

Хорошие новости для будущих педагогов и медиков – их будут зачислять в первую очередь, но только при условии, что те после обучения поработают в селах не менее трех лет. Кроме того, в этом году не менее 150 баллов по двум конкурсным предметам придется набрать не только поступающим на “Стоматологию”, “Медицину” и “Педиатрию” – такой же минимальный порог собираются установить для специальностей “Фармация”, “Промышленная фармация”, “Право”, “Публичное управление и администрирование” и “Международные отношения”. В МОН объясняют такой порог высоким уровнем ответственности, который присущ этим профессиям.

Как и в прошлом году, планируют разрешить подавать в вузы сертификаты ВНО за последние три года (2017, 2018, 2019). Но при этом тестирование по иностранным языкам все же должно быть свежим – за 2019.

Пока оставят и фиксированный список конкурсных предметов – обязательными будут ВНО по трем предметам, два из которых указывает вуз, а третий выбирает сам абитуриент. Однако обещают поменять перечни предметов для некоторых специальностей. Например, расширят применение тестов ВНО по математике и физике, чтобы школьники обратили больше внимания на изучение этих предметов.