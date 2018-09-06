Австралия будет по-новому регулировать криптовалюты

Высший австралийский финансовый регулятор указал, что он будет применять новый подход при регулировании обмена криптовалют, а также ужесточит контроль за первоначальными предложениями монет (ICO).

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В своем корпоративном плане на 2018-2022 годы, выпущенном в пятницу, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) изложила свои направления деятельности на этот период. В верхней части этого списка находится «мониторинг угроз вреда от новых продуктов, таких как ICO и криптовалюты».

Далее, на 2018 и 2019 годы ASIC планирует разработку новой структуры, которая будет применять «принципы регулирования поставщиков рыночной инфраструктуры для криптобирж» и будет вмешиваться в ситуации, когда возникает «плохое поведение и потенциальный вред для потребителей и инвесторов».

Согласно веб-сайту ASIC, текущие принципы регулирования рыночной инфраструктуры включают схему лицензирования, посредством которой агентство стремится контролировать операторов финансового рынка, расчетные объекты, производные торговые операции и участников рынка.

Планируемая структура следует за «междисциплинарными усилиями, которые ASIC предпринимает для внедрения надзорных подходов, таких как диспетчеризация персонала на местах в финансовых учреждениях, связанных с новыми технологиями, включая криптовалюту», — указывает ASIC.

В настоящее время криптобиржи в Австралии должны соответствовать стандартам регистрации клиентов (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML), применяемым агентством финансовой разведки Austrac.

Хотя ASIC не опубликовало каких-либо соответствующих правил для криптобирж, но в прошлом году регулятор выдал рекомендации для предприятий, желающих провести ICO.

Новый план регулятора представляется своевременным, поскольку в стране уже есть одна компания, акции которой торгуются на бирже, стремящаяся привлечь капитал через продажу токенов для финансирования запуска криптовалютной биржи. IT-компания под названием Byte Power Group уже начала продавать свои фирменные жетоны частным инвесторам в Австралии и Сингапуре, чтобы собрать 15 миллионов долларов.