Украинцам изменят рабочий день: юрист объяснил, кто может уйти с работы раньше

Украинские мужчины, которые воспитывают хотя бы одного ребенка в возрасте до 14 лет, смогут требовать от работодателя введения сокращенного рабочего дня. Нововведение уже поддержал Кабинет министров, а следующий шаг – за Верховной Радой.

В коллективном договоре с работодателем с его согласия могут прописывать возможность введения короткого рабочего дня для матерей. Но это право, а не обязанность, отмечает HR-эксперт Александр Белоус.

“Коллективный договор согласовывается с профсоюзом. Они, конечно, могут настоять на сокращенном рабочем дне. Но это обоюдная договоренность обеих сторон”, – отмечает эксперт.

Но если в трудовом договоре уже есть норма, которая предусматривает возможность сокращенного дня, после нововведения воспользоваться ею смогут и мужчины. “У нас проблема даже не в ситуации с законами. Для мужчины попросить сокращенный день в связи с воспитанием ребенка – позорно”, – рассказывает Белоус.

Если предложения Минсоца поддержит Рада, мужчины в Украине смогут полноценно оформлять декретный отпуск и настаивать на сокращенном рабочем дне. Чаще всего речь идет о том, чтобы вместо 40 часов в неделю работать всего 36 часов. Работодатель при этом обязан по закону оплачивать работу как за полный рабочий день.

“Во всех случаях применения сокращенной продолжительности рабочего времени уменьшение размера оплаты труда не допускается. Например, в коллективном договоре предприятия установлено, что для женщин, которые имеют ребенка-инвалида, продолжительность рабочей недели составляет 36 часов. Это означает, что должностной оклад такого работника должен быть таким же, как и у других работников”, – отмечает юрист Александр Плахотник.

Справка Finance.ua

В Украине вскоре могут изменить и другие нормы КЗоТ. Так, старые правила приняли еще в 1971 году.