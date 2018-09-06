В Австралии появились сверхточные вечные часы

Специалисты австралийской компании Cryoclock создали сапфировые часы, которые предполагают едва ли не вечный срок работы. Они должны проработать без дополнительных настроек 40 миллионов лет кряду.

В основу часов SapphireClock положен уникальный механизм – криогенный сапфировый осциллятор. Сделан он из 12000-каратного сапфирового кристалла.

Кристалл охлаждают почти до -267 градусов Цельсия. По точности часы в 1000 раз превосходят любой коммерческий аналог, а также тикают со скоростью 10 миллиардов раз в секунду

Созданы были часы для усовершенствования JORN (Jindalee Operational Radar Network) – системы раннего предупреждения, которая играет ключевую роль в обороне страны.