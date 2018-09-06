Укрнафта рассказала о планах по увеличению добычи

Крупнейший добытчик нефти и газа в Украине компания Укрнафта заявила о планах до конца года провести 18 операций мощного гидроразрыва пластов, что позволит значительно увеличить добычу нефти и газа. С начала 2018 года компания провела 9 таких операций.

Об этом сообщили в компании.

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В Укрнафте пояснили, что провели операции своими силами. Компания привлекала собственных специалистов и флот ГРП, включая три разрывные агрегаты, цементировочный агрегат и прочее оборудование.

В первом полугодии Укрнафта провела ряд успешных операций в Западном нефтегазовом регионе. В конце лета операции ПГРП начали проводить на месторождениях Восточного нефтегазового региона.

Операции гидроразрыва пластов проведенные в июне-июле 2018 на скважинах 110 Струтинского и 179 Северо-Долинского месторождений уже позволили увеличить среднесуточную добычу нефти на 25 тонн нефти в сутки.

Дополнительный накопленный добыча нефти в июле-августе 2018 составил более 1 тыс. тонн. По другим скважинах завершается процесс освоения и подбора оптимального режима работы, заявили в компании.