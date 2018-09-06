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Франция планирует потратить 3,6 млрд евро на обновление военных спутников

Франция планирует потратить 3,6 млрд евро на обновление военных спутников

Франция планирует потратить 3,6 млрд евро на обновление спутников, которыми пользуется Министерство обороны.

Об этом в эфире Europe 1 заявила министр обороны Франции Флоренс Парли.

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“В законе о военном планировании мы предусмотрели 3,6 миллиарда евро на обновление потенциала оборонных спутников”, – сказала Парли.

Она отметила, что в рамках запуска новых спутников будут предусмотрены камеры видеонаблюдения, “чтобы просто знать, кто к нам приближается”.

“Моя цель заключается не в войне и не в том, чтобы сделать из космоса пространство войны. Моя цель – сделать нас способными защитить себя”, – заявила Парли.

По материалам УКРИНФОРМ
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