Как дополнительно заработать на депозитах

Почему тают доходы вкладчиков?

Депозит – едва ли не единственный инструмент, которым пользуются украинцы, чтобы защитить сбережения от инфляции и приумножить накопления. Но вот беда: сделать это становится все труднее. С наступлением осени доллар начал дорожать, подталкивая рост цен. По прогнозам НБУ, инфляция в этом году съест почти 9% гривневых сбережений. Но банки не торопятся увеличивать ставки по депозитам. А их клиенты, получая доход по вкладам, вынуждены еще и платить налоги.

Естественно, что в такой ситуации вкладчики ищут способы получить от депозитов как можно больше дохода.

В этом им может помочь программа «Бонус к депозитам», на нашем портале. Её суть простая: если перед тем, как нести деньги в банк, оформить заявку на сайте Finance.ua, то клиент получает бонус к базовой ставке по депозиту в размере до 2% годовых. Он также становится участником розыгрыша денежных призов.

Кто раздает бонусы?

Банки не любят об этом говорить, но все они закладывают в модель бизнеса расходы на привлечение новых клиентов — эти деньги они тратят на рекламу. Если бы не это, банки могли бы платить по депозитам больше на пару процентов годовых. Мы обещаем банкам привести клиентов и сэкономить им деньги на рекламу. Все, что банк не потратил на пиар, получает вкладчик.

Сколько денег можно заработать?

Размер бонуса привязан к сумме вклада и отличается в разных финучреждениях. Например, вкладчики ОТП Банка могут получить дополнительно к стандартной ставке 1,5% годовых. Клиенты Универсал Банка и банка Форвард — до 2% годовых.

В каких банках можно получить бонус к депозиту?

Чтобы получить бонус к депозитной ставке, нужно оформить депозит в одном из восьми банков:

Универсал Банк

Глобус

Конкорд

ВТБ Банк

Банк Форвард

Кристалбанк

ОТП Банк

Клиенты Монобанка, разместившие заявку через «Finance.ua», в октябре примут участие в розыгрыше призов на 12 000 гривен.

Вкладчики ещё шести крупных украинских банков разыграют 14 денежных призов, а победитель получит главный приз — 20 000 гривен. Вот список этих банков:

Альфа Банк

ВТБ Банк

ОТП Банк

ТАС комбанк

Укргазбанк

Укрэксимбанк

Все банки, которые участвуют в программе, являются членами Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Если депозит в долларах?

Почти во всех перечисленных банках есть бонус к депозитам в долларах и евро в размере от 0,5% до 0,9% годовых. Средние процентные ставки по депозитам в долларах не превышают 3% годовых, поэтому прибавка в 0,5% годовых — очень ощутимая.

Для участия в розыгрыше денежных призов можно разместить депозит в любой валюте.

Как получить бонус?

Заявка на бонус оформляется на сайте Finance.ua, а бонусные деньги приходят на счёт в любом банке, за ними не нужно никуда ходить.

Главное, что требуется от клиента — заполнить на сайте Finance.ua форму со своими контактными данными ДО ТОГО, как отнести депозит в банк. Заполнять заявку, когда деньги уже в лежат в банке, — уже поздно.

После размещения депозита нужно вернуться на сайт Finance.ua и указать реквизиты своего банковского счёта для получения бонуса. Все бонусные проценты поступят на счёт в течение месяца — ждать конца срока вклада не нужно.

C чего начать?

Зайдите на страницу «Бонус к депозитам», выберите банк и заполните заявку на получение бонуса. После этого вам на почту придёт подробная инструкция по получению бонуса, а консультанты сайта проведут вас по всем несложным шагам.