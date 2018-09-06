Эксперты назвали плюсы реестра получателей субсидий

С 1 июля в стране начал работать реестр получателей субсидий. Министр соцполитики Андрей Рева рассказывал, что реестр позволил выявить более 20 тыс. украинцев, которые получали двойную субсидию и были зарегистрированы сразу в двух регионах страны, пишет Сегодня.

Эксперты также уверены, что, несмотря на перебои в запуске, это отличная практика, которая позволит сократить количество людей, незаконно получающих субсидии.

“Одни и те же люди получали субсидии в двух разных местах, и таких оказалось десятки тысяч, хотя я думаю, что их значительно больше. Представьте себе, что есть люди, которые имеют доходы больше, чем те, которые позволяют право на субсидию. Я всегда привожу в пример авто. Люди, у которых евробляхи, – у них же по факту нет этих авто. И таких людей, по разным оценкам, 500 тыс. Формально, они не являются владельцами и ничего не покупали, то есть формально они могут прийти и получить субсидию. И я абсолютно уверен, что подавляющее большинство так и делает. Потому что если человек пытается обмануть государство, не платя налоги при завозе авто, то почему бы не обмануть государство и еще получить средства по субсидиям?”, – заявил экономический эксперт Борис Кушнирук.

Экономист также добавляет, что ежемесячные затраты на автомобиль составляют в среднем около 120 долларов, и это если считать по минимуму – заправка, замена масла и т.д., а не серьезные поломки и ремонт. По его мнению, владельцы тех же евроблях обкрадывают государство и не должны получать субсидии, но для этого нужно, чтобы социальные службы наконец-то начали проверять, действительно ли человек имеет право получать субсидию.

“Получается, если люди могут позволить себе такие расходы, почему они не могут платить деньги за коммунальные услуги в полном объеме? У нас часто получают субсидии те, кто не должен. И это существенная проблема, потому что мы обделяем тех, кто больше нуждается этих выплатах. Сам факт сокращения тех, кто получает субсидию – это нормальный процесс. И я убежден, что он еще не завершен”, – добавил Кушнирук.