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В Украине продолжает сокращаться производство автотранспорта

В Украине продолжает сокращаться производство автотранспорта

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилось на 7% – до 4544 единиц, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство автотранспорта снизилось на 67%.

Об этом говорится в сообщении ассоциации “Укравтопром”.

При этом в августе с украинских автозаводов вышло всего 470 единиц автотранспортной техники, что на 37% меньше по сравнению с августовским показателем прошлого года. Согласно данным ассоциации, наибольший результат прошлого месяца показал завод “Еврокар”, где было собрано 413 легковых автомобилей марки Skoda. При этом по сравнению с августом 2017 года, объем крупноузловой сборки на Еврокаре снизился на 27%.

Производство грузовиков ограничилось лишь одним автомобилем, против 32 штук годом ранее. В статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который прекратил раскрывать информацию о своих объемах производства с августа 2016 года. Производители автобусов за месяц выпустили 56 авто, что на 18% меньше, чем в прошлом году.

По материалам НВ
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