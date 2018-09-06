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Мировое производство зерна в этом году уменьшится на 2,4% из-за засухи - OОН

Мировое производство зерна в этом году уменьшится на 2,4% из-за засухи - OОН

Объемы мирового производства зерновых культур в 2018 году достигнут 2587 млн ​​тонн, что на 2,4% ниже рекордного уровня за прошлый год.

Об этом сообщил отдел коммуникаций Продовольственной и сельскохозяйственной организациии ООН (FAO).

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“Производство пшеницы в мире в этом году сократилось на 14 млн тонн, до почти 722 млн тонн, что является наименьшим урожаем с 2013 года. Засуха и жара усилили сокращение урожая в Европе”, – говорится в сообщении.

С другой стороны, объемы продукции фуражных зерновых в мире составили 15 млн т с июля, с перспективами для производства кукурузы в Китае, Украине и США, в противовес сокращению в ЕС и РФ. По последним прогнозам FAO, в 2018 году объемы фуражных зерновых будут составлять около 1354 млн т, что на 2,6 процента ниже уровня 2017 года.

В то же время, ожидается, что объемы продукции риса возрастут до 1,3 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достигнут новых рекордных показателей почти 512 млн т в 2018 году, поддерживая восстановление производства в Бангладеш и Вьетнаме, а также усиление попыток восстановления в Шри Ланке и США.

По последним прогнозам FAO, использование зерновых в мире возрастет до 2648 млн т преимущественно из-за увеличения поставок кукурузы для фуражного и промышленного использования, а также стабильного урожая риса.

“Соотношение запасов зерновых к потреблению снизится, особенно в Китае, ЕС и РФ, а также ожидается, что мировые запасы зерновых снизятся до 27,3 процентов, что будет означать первое снижение за пять лет. Ожидается, что мировая торговля зерновыми в 2018-2019 гг. составит 414 млн т, что на 1,5 процента ниже рекордных показателей прошлого года”, – отмечается в прогнозе FAO

По материалам УКРИНФОРМ
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