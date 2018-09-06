Макрон намерен закрыть все ТЭЦ во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении закрыть все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в стране.

Об этом он сообщил, когда выступал в столице Люксембурга.

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“Мы закроем все теплоэлектростанции во Франции. Мы станем первой страной, которая это сделает. Для меня абсолютным приоритетом является выполнение наших обязательств по экологии”, – отметил Макрон, однако не уточнил конкретных сроков выполнения намеченного.

Он отметил, что основой энергетики страны является эксплуатация атомных электростанций, а угольные и другие ТЭЦ самые худшие с точки зрения выброса парниковых газов.

“Мы станем первыми, кто всех их закроет”, – отметил Макрон и уточнил, что “Франция станет первой страной, которая будет производить электричество только на основе эксплуатации атомных станций и использования возобновляемых источников энергии».