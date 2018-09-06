Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1351 0

Макрон намерен закрыть все ТЭЦ во Франции

Макрон намерен закрыть все ТЭЦ во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении закрыть все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в стране.

Об этом он сообщил, когда выступал в столице Люксембурга.

Читайте также: Отгрузка импортного угля на ТЭС и ТЭЦ Украины за 7 мес. увеличилась вдвое

“Мы закроем все теплоэлектростанции во Франции. Мы станем первой страной, которая это сделает. Для меня абсолютным приоритетом является выполнение наших обязательств по экологии”, – отметил Макрон, однако не уточнил конкретных сроков выполнения намеченного.

Он отметил, что основой энергетики страны является эксплуатация атомных электростанций, а угольные и другие ТЭЦ самые худшие с точки зрения выброса парниковых газов.

“Мы станем первыми, кто всех их закроет”, – отметил Макрон и уточнил, что “Франция станет первой страной, которая будет производить электричество только на основе эксплуатации атомных станций и использования возобновляемых источников энергии».

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018