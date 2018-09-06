Судно-робот впервые пересекло Атлантический океан

Небольшое автоматическое судно все лето пересекало Атлантический океан и наконец 26 августа достигло берега Ирландии.

Как передает China Daily, это первый случай, когда плавсредство без участия человека целенаправленно пересекло Атлантику.

SB Met построено норвежской компанией Offshore Sensing AS. Оно отправилось в плавание из Ньюфаундленда (Канада) и пробыло в пути два с половиной месяца.

“Мы доказали, что это возможно. Северная Атлантика – одна из самых тяжелых для плавания территорий”, – прокомментировал руководитель Offshore Sensing Дэвид Педди.

До этого было зарегистрировано более чем 20 попыток пересечения плавсредствами Атлантики без участия человека, однако все они заканчивались безуспешно – суда бесследно пропадали, ломались, попадали в рыболовные сети и т.п.

Состязание по автоматическому пересечению океана организовывается с 2010 года, оно носит название Microtransat Challenge.

Помимо этой программы существует также чемпионат World Robot Sailing, в ходе которого команды из разных стран участвуют в заплывах, в которых судам необходимо в автоматическом режиме избегать столкновений в различных условиях и доказывать свою способность гибкого реагирования на изменение текущих условий.