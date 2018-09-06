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Накопительные пенсии: ПФУ рассказал о ходе реформы

Накопительные пенсии: ПФУ рассказал о ходе реформы

Накопительные пенсии должны заработать с 1 января 2019 года. Сейчас идет законодательный процесс и выработка концепции.

Об этом сказал на брифинге заместитель председателя Пенсионного Фонда Владислав Машкин.

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“Сейчас идет законопроектная работа. Есть разные подходы. Работа проходит в НКЦБФР, отдельные законодательные инициативы у народных депутатов. То есть сейчас идет стадия выработки концепции. В зависимости от этого будет определяться, и когда будет приниматься решение, ставка взноса”, – сказал Машкин.

Он добавил, что чем меньше будет ставка, тем больше будет период накопления, чем она будет больше, тем меньше будет период накопления.

“Но накопительная система должна заработать. Закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании, который был принят 2003 года, он задекларировал образование в Украине трехуровневой системы пенсионного страхования. Первый уровень – солидарная система, которая сейчас функционирует, третий уровень – система негосударственного пенсионного обеспечения, которая также работает, не введен только второй уровень. Закон предусматривает, что он должен быть введен с 1 января 2019 года”, – пояснил Машкин.

По материалам УНН
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