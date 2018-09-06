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Для решения всех проблем "Укрзализныце" нужно 30 лет и 1 триллион гривен - эксперт

Для решения всех проблем "Укрзализныце" нужно 30 лет и 1 триллион гривен - эксперт

Чтобы решить все проблемы стратегического развития компании, ПАО “Укрзализныця” потребуется не менее 20 лет и значительные капиталовложения. Средства, в первую очередь, необходимо направлять на модернизацию инфраструктуры и закупку локомотивов.

Об этом на конференции Grain Ukraineв Одессе заявил директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев.

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“Для устранения текущих проблем, с которыми мы каждый день сталкиваемся в “Укрзализныце”, нам нужно решать несколько стратегических вопросов. Для этого необходимо посмотреть на УЗ в целом. Вагонную составляющую мы уже либерализировали, и она развивается своим ходом, при этом, давая возможность зарабатывать всем на этом рынке. Наиболее проблемными сейчас остаются вопросы тяги и инфраструктуры. Для того, чтобы обновить эти основные фонды, нам необходимо в течение от 23 до 30 лет заработать 1 триллионов гривен. 20 тыс. км инфраструктуры и 2 тыс. локомотивов – это то, что нужно приобрести УЗ или всем нам вместе, но это нужно”, – сказал топ-менеджер “Укрзализныци”.

По материалам Центр транспортных стратегий
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