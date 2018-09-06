С 27 сентября штрафы за нарушение некоторых ПДД вырастут в 20 раз

С 27 сентября штрафы за отдельные нарушения правил дорожного движения вырастут в 20 раз.

За превышение установленной нормы скорости более чем на 50 км в час — до 3,4 тыс. гривен (раньше — 510 грн).

За побег с места ДТП — от 255 грн. до 3,4 тыс. грн. Возможно лишение «прав» до 6-ти месяцев.

Управление автомобилем без прав, или не соответствующей категории штраф может достичь 10,2 тыс. грн (раньше — 510 гривен). Если водитель опять сядет за руль и не будет иметь при себе права, то уже заплатит в 4 раза больше — 40,8 тыс. грн.

Украинские водители, которые лишены права управлять транспортными средствами, но все же сели за руль, заставят заплатить 20,4 тыс. грн. За повторное правонарушение штраф вырастет в 2 раза.

Касательно неправильной парковки машины: инспекторы обязаны составлять протоколы нарушений даже без водителя. Также им можно будет эвакуировать машины, которые припаркованы в неположенных местах.

Свои действия представители правоохранительных органов должны зафиксировать на видео, или заснять на фотоаппарат место нарушения.

Штраф за неправильную парковку составит от 255 до 1,7 тыс. гривен.