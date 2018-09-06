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С 27 сентября штрафы за нарушение некоторых ПДД вырастут в 20 раз

С 27 сентября штрафы за нарушение некоторых ПДД вырастут в 20 раз

С 27 сентября штрафы за отдельные нарушения правил дорожного движения вырастут в 20 раз.

За превышение установленной нормы скорости более чем на 50 км в час — до 3,4 тыс. гривен (раньше — 510 грн).

За побег с места ДТП — от 255 грн. до 3,4 тыс. грн. Возможно лишение «прав» до 6-ти месяцев.

Управление автомобилем без прав, или не соответствующей категории штраф может достичь 10,2 тыс. грн (раньше — 510 гривен). Если водитель опять сядет за руль и не будет иметь при себе права, то уже заплатит в 4 раза больше — 40,8 тыс. грн.

Украинские водители, которые лишены права управлять транспортными средствами, но все же сели за руль, заставят заплатить 20,4 тыс. грн. За повторное правонарушение штраф вырастет в 2 раза.

Касательно неправильной парковки машины: инспекторы обязаны составлять протоколы нарушений даже без водителя. Также им можно будет эвакуировать машины, которые припаркованы в неположенных местах.

Свои действия представители правоохранительных органов должны зафиксировать на видео, или заснять на фотоаппарат место нарушения.

Штраф за неправильную парковку составит от 255 до 1,7 тыс. гривен.

По материалам autonews.ua
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