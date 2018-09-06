В США разработали приложение для iPhone, которое измеряет давление

Ученые из Университета штата Мичиган создали приложение для смартфона iPhone X, которое измеряет давление крови без традиционной манжеты. Для его работы достаточно приложить палец к камере и к экрану.

Об этом сообщает журнал Nature.

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Человеку нужно поместить палец на экран смартфона, оборудованный датчиком усилия нажатия, после чего приложение сопоставит полученные данные и определит давление.

“Мы разработали приложение на iPhone X для измерения артериального давления с помощью “осциллометрического метода давления пальцев”. Приложение измеряет результирующие колебания объема переменной амплитуды через камеру и высчитывает давление через массив тензодатчиков под экраном”, – рассказал один из разработчиков, Ананд Чандрасехар.

Идея заключается в том, чтобы пользователь мог служить в качестве исполнительного механизма (то есть вместо манжеты), нажимая кончиком пальца на телефон, чтобы постоянно увеличивать внешнее давление артерии, в то время как телефон служит в качестве датчика (а не манжеты) для измерения результирующих колебаний и приложенного давления.

Далее пользователь должен постепенно увеличивать давление на экран, но не слишком резко. После измерения приложение совмещает данные колебаний объема пальца, полученные с помощью камеры, и давления пальца, полученные от датчика усилия в экране, обрабатывает их и выводит на экран величины диастолического и систолического давления, а также частоту сердечных сокращений.

Разработчики сравнили точность приложения с точностью закрепляемого на пальце тонометра, одобренного управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Результаты показали, что точности обоих приборов сопоставимы.